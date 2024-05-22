Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Spor Müsabakaları Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Spor Müsabakaları Şampiyonu Belli Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Spor Müsabakaları Şampiyonu Belli Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları'nda şampiyonlar belirlendi. Altı spor branşı ve on beş kategoride gerçekleşen müsabakalara bin öğrenci ve personel sporcu katıldı. Açılış maçında heyecanlı anlar yaşandı ve müsabakalar başladı.

22.05.2024 11:10
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen müsabakaların şampiyonu belli oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları, bu yıl da başladı. Bahar Spor Müsabakaları altı spor branşı ve on beş kategoride yaklaşık bin öğrenci ve personel sporcu olarak katılım sağlıyor. Bahar Spor Müsabakalarının başlama vuruşu genel sekreter yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu tarafından yapıldı. Açılış maçında personel halı saha B ve C grubu ile başlayan müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu. B gurubunda yapılan maçlarda Ertuğrul Spor, Öğrenci İşleri'ni 2-1, Osmaneli MYO ise Tıp Fakültesi'ni 4-1'lik skor ile mağlup etti. C grubu müsabakasında ise İİBF 3-0 hükmen kazanan takım oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Spor Müsabakaları Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

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