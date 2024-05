Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Spor Müsabakaları Şampiyonu Belli Oldu

Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen müsabakaların şampiyonu belli oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları, bu yıl da başladı. Bahar Spor Müsabakaları altı spor branşı ve on beş kategoride yaklaşık bin öğrenci ve personel sporcu olarak katılım sağlıyor. Bahar Spor Müsabakalarının başlama vuruşu genel sekreter yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu tarafından yapıldı. Açılış maçında personel halı saha B ve C grubu ile başlayan müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu. B gurubunda yapılan maçlarda Ertuğrul Spor, Öğrenci İşleri'ni 2-1, Osmaneli MYO ise Tıp Fakültesi'ni 4-1'lik skor ile mağlup etti. C grubu müsabakasında ise İİBF 3-0 hükmen kazanan takım oldu. - BİLECİK