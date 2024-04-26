Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derneği Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Seçildi - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derneği Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Seçildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derneği Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Seçildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2021-2023 dönemi için yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi. Dernek üyeleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi derneğine üye olmaya ve yardım etmeye davet edildi.

26.04.2024 10:36
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derneği için yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri seçildi.

2 Ağustos 2005 tarihinde Bilecik'te bir üniversite kurulmasını ve öğrencilere yardım amacını hedefleyen derneğin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı salonunda yapıldı.

Dernek üyelerinin katılımı yapılan genel kurul toplantısında 2021-2023 yılları arasında yapılan dernek faaliyet ve denetleme raporlarının okunması ve ibra edilen toplantıda yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri seçimi yapıldı, dilek ve temenniler kısmında dernek üyeleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi derneğine üye olmaya ve yardım etmeye davet ettiler. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt'un derneğin kurulmasında geçen sürede görev alan Yönetim ve Denetleme Kurulu ve dernek üyelerine teşekkür etmesi ile toplantı sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derneği Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Seçildi - Son Dakika

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