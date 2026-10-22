Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesine Serpil Türkyılmaz dekan oldu - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesine Serpil Türkyılmaz dekan oldu

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesine Serpil Türkyılmaz dekan oldu
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Fen Fakültesi dekanlığını devralan Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde devir teslim töreni yapıldı. Törende Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, önceki dekan Prof. Dr. Mustafa Koyun'a teşekkür etti ve Türkyılmaz'a başarılar diledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Törende Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Fen Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüğü süre boyunca fakültenin akademik ve kurumsal gelişimine yönelik çalışmaları ve özverili hizmetleri dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Koyun'a teşekkürlerini iletti.

Fakültenin gelişimine yönelik yürütülen çalışmaların önemine değinen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek görev değişiminin üniversitemiz ve Fen Fakültesi için hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, dekanlık görevindeki devir teslimin tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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