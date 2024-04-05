Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Afet Bölgesinde Gezici Kütüphaneler' Konulu Sunum Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Afet Bölgesinde Gezici Kütüphaneler' Konulu Sunum Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde \'Afet Bölgesinde Gezici Kütüphaneler\' Konulu Sunum Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Hakan Yücel 'Afet Bölgesinde Gezici Kütüphaneler' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Programa üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Sunumda, kütüphanelerin geçmişten günümüze değişimi ve çocukların heyecanlarına dokunabilme konusu ele alındı.

05.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:15
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Afet Bölgesinde Gezici Kütüphaneler' konulu sunum düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesinde 60'ıncı Kütüphane Haftası kapsamında Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Hakan Yücel 'Afet Bölgesinde Gezici Kütüphaneler' konulu sunum yaptı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Genel Sekreter Özgür Özcan ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleşen programda Yücel geçmişten günümüze kütüphanelerin yıllar içerisindeki değişimine ve hayatlarına dokunabildiği çocukların heyecanlarına ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Plaket takdimi ve fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Afet Bölgesinde Gezici Kütüphaneler' Konulu Sunum Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Afet Bölgesinde Gezici Kütüphaneler' Konulu Sunum Düzenlendi - Son Dakika
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