Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde \'Yıl Sonu Öğrenci Çalışmaları\' Sergisi Açıldı

Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Yıl Sonu Öğrenci Çalışmaları' adlı resim sergisinde öğrenciler tebrik edildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan 'Yıl Sonu Öğrenci Çalışmaları' isimli resim sergisi açıldı. Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ile Prof. Dr. Murat Yurdakul, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Kadir Sevim, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yıl boyunca yaptıkları başarılı eserleri sergiyle sunuma açan öğrenciler büyük takdir topladı. Rektör yardımcıları ve akademisyenler tarafından sergi büyük beğeniyle takip edilerek incelendi. - BİLECİK