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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri Osmaneli Belediye Başkanı ile buluştu - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri Osmaneli Belediye Başkanı ile buluştu

Osmaneli Gençlik Kolları Başkanı ve Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Başkan Şahin ile bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Şahin, öğrencilere destek olacaklarını belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri Osmaneli Belediye Başkanı ile buluştu
17.12.2023 - 13:19,  Güncelleme: 13:19
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya geldi.

Osmaneli Gençlik Kolları Başkanı ve Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli yerleşkesinde bulunan öğrenciler Yunus Söylet İçmeler Tesisinde Başkan Şahin ile bir araya geldi. Başkan Şahin, öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek her konuda öğrencilerin yanında olduğunu belirtti. Başkan Şahin, "Aileleri, bizlere emanet olarak gönderdikleri evlatlarına burada çok iyi bakıp, her konuda destek olacağız. Öğrencilerimiz ve gençlerimizin ihtiyaçları karşılanması için tesis ve kadrolarımızla çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Osmaneli, Gençlik, Son Dakika

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