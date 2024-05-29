Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörüne veda ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörüne veda ziyaretleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörüne veda ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyaretleri devam ediyor. Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'dan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyareti gerçekleştirildi.

29.05.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yer alan kararla birlikte görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yerine Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı. Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'dan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyareti gerçekleştirildi.

Vali Aygöl, yaptığı veda konuşmasında bugüne kadar gerçekleşen program ve etkinliklere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bilecik'imizin eğitim hayatına önemli katkıları bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e teşekkür ediyor ve yolunun açık olması dileklerinde bulunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Tuğgeneral, Jandarma, Bilecik, Albay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörüne veda ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 11:21:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörüne veda ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement