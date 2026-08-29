Bilecik\'te 11,5 Milyon Kanatlı Hayvan Üretiliyor

Bilecik toplam 11 milyon 530 bin 764 kanatlı hayvana ev sahipliği yapıyor.

Vali Faik Oktay Sözer, ilde faaliyet gösteren kanatlı hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Damızlık kanatlı yetiştiriciliği ve ticari etlik kanatlı yetiştiriciliği yapılan işletmeleri gezen Vali Sözer, üretimin aşamaları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik'te damızlık büyütme, damızlık yumurtlama, ticari etlik ve ticari yumurtacı işletmeler faaliyet gösteriyor. Kentteki toplam kanatlı hayvan sayısı 11 milyon 530 bin 764'e ulaşıyor. Bu sayının 2 milyon 50 bin 992'sini damızlık büyütme, 1 milyon 925 bin 704'ünü damızlık yumurtlama, 7 milyon 185 bin 19'unu ticari etlik ve 369 bin 49'unu ticari yumurtacı kanatlı hayvanlar oluşturuyor.

İncelemeleri sırasında üretim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Faik Oktay Sözer, "Kanatlı eti üretim süreci ise damızlık yetiştiriciliği ve döllü yumurta üretiminden kuluçka sürecine, ardından ticari etlik piliç yetiştiriciliğine kadar farklı aşamalardan oluşuyor. Kuluçkahanelerde 21 günlük sürecin ardından elde edilen civcivler, ticari etlik işletmelerde yaklaşık 42 günlük yetiştirme döneminin sonunda kesim ağırlığına ulaşıyor. Bilecik'te kanatlı hayvancılık alanında önemli bir üretim kapasitesi bulunuyor. Damızlık yetiştiriciliğinden döllü yumurta üretimine, kuluçka sürecinden ticari etlik piliç yetiştiriciliğine kadar üretimin her aşaması büyük bir emek ve titizlikle yürütülüyor. İlimizdeki 11 milyon 530 bin 764 kanatlı hayvan, sektörün Bilecik açısından taşıdığı önemi ortaya koyuyor" dedi.