Bilecik\'te 15 Temmuz Şehitlik Anma Programı

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde ilk anma programı şehitlikte gerçekleşti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle Bilecik şehir mezarlığında bulunan şehitlikte bir araya geldi. Şehit aileleri, gaziler, il protokolü, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı program saygı duruşu ve askerlerin saygı atışıyla başlarken, ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve berberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etmesiyle devam etti.

Vali Sözer, Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Sözer, "Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" dedi. - BİLECİK