Bilecik'te 15 Temmuz Şehitlik Anma Programı - Son Dakika
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Bilecik'te 15 Temmuz Şehitlik Anma Programı

Bilecik\'te 15 Temmuz Şehitlik Anma Programı
15.07.2026 14:59
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Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla ilk anma programı şehitlikte gerçekleşti. Vali Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve saygı atışının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakılarak dua edildi.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde ilk anma programı şehitlikte gerçekleşti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle Bilecik şehir mezarlığında bulunan şehitlikte bir araya geldi. Şehit aileleri, gaziler, il protokolü, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı program saygı duruşu ve askerlerin saygı atışıyla başlarken, ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve berberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etmesiyle devam etti.

Vali Sözer, Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Sözer, "Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 15 Temmuz Şehitlik Anma Programı - Son Dakika

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