Bilecik\'te 15 Temmuz Güreş Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik'te düzenlenen güreş müsabakaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği müsabakalarda farklı yaş gruplarından birçok sporcu kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar, hem sporcular hem de izleyiciler açısından heyecan dolu anlara sahne oldu. Etkinliğin ardından konuşan İl Müdürü Ramazan Demir, "Bu anlamlı günde gençlerimizin sporla buluşmasını çok kıymetli buluyoruz. 15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıktığı bir dönüm noktasıdır. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi. - BİLECİK