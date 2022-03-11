Bilecik'te 18 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bilecik'te 18 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

11.03.2022 12:37
Bilecik'te 18 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Bilecik'te yoğun kar yağışının ardından 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik'te yoğun kar yağışının ardından 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik'te dün akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışıyla kentin merkezi ve yüksek kesimdeki ilçeler kara büründü. Yağışın ardından Bilecik'te 18 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kapanan yolların açılması için önceden hazır edilen karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız çalıştığını ifade etti. Vali Kızılkaya, "261 araç 741 personel 16 gönüllü ile çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı devlet kara yolu bulunmamaktadır. Sabah saatleri itibari ile 18 köy yolunda yol açma çalışmaları devam ediyor. Acil durumlarda 112 çağrı merkezimiz 7/24 hizmetinizde olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Bilecik, 112, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 18 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika


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