Bilecik\'e 26 Milyonluk Altyapı Yatırımı

Bilecik'te 26 milyon liralık altyapı yatırımı hayata geçirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde yürütülen içme suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Nüfusu 887 olan köyde uzun yıllardır kullanılan içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 5 bin metre içme suyu ana şebeke hattı, 3 bin 750 metre kanalizasyon ana şebeke hattı, 4 bin metre hane bağlantısı ile çeşitli altyapı tesislerinin yapımı tamamlandı. İlk etap çalışmalarıyla 375 abonenin daha sağlıklı ve modern altyapı hizmetinden yararlanması sağlandı. Proje kapsamında ayrıca 22 yangın hidrantı, 1 arazi tipi yangın dolabı, 36 şebeke ayrım vanası ve 61 kanalizasyon muayene bacası inşa edilerek köyün altyapısı güçlendirildi. Yaklaşık 26 milyon 400 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen ilk etap çalışmalarının ardından ikinci etap için proje hazırlıkları tamamlandı. Ödenek temin edilmesinin ardından yaklaşık 25 milyon 400 bin TL yatırım bedelli ikinci etap çalışmalarına başlanmasının planlandığı öğrenildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran altyapı yatırımları büyük önem taşımaktadır. Köylerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri planlı bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Çaltı Köyümüz uzun yıllar boyunca sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir içme suyu ile kanalizasyon altyapısına kavuşacaktır. Çalışmalarda görev alan tüm personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK