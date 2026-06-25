Bilecik'te 303 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Bilecik'te 303 Polis Adayı Mezun Oldu

Bilecik\'te 303 Polis Adayı Mezun Oldu
25.06.2026 15:26
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Bilecik'te POMEM mezuniyet töreninde 303 polis adayı yemin ederek mesleğe adım attı.

Bilecik'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. Dönem Mezuniyet Töreni'nde 303 polis adayı yemin etti.

TOKİ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi Zeki Varan, mezunlar adına programda konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Harun Çil'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaklaşık 10 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 303 polis adayını tebrik etti. Programın devamında, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından diploma ve ödülleri verilirken; dönem birincisi Zeki Varan, ikincisi Aydın Çolak ve üçüncüsü Abdulsamet Sakar'a belgeleri takdim edildi.

"Görev yapacak her bir meslektaşımıza üstün başarılar diliyoruz"

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına kutsal bir görevi üstlenen tüm meslektaşlarımızı yürekten tebrik ediyoruz. Ülkemizin huzuru, devletimizin bekası ve vatandaşlarımızın güvenliği için büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapacak her bir meslektaşımıza üstün başarılar diliyor; görevlerinin hayırlı, yollarının açık olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Polis Akademisi Marşı'nın okunması, meslek yemini ve kep atma töreniyle sona eren törene; Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın yanı sıra il protokolü ile Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir Trafik Polisi Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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