Bilecik\'te 35 Bin Fidan Dağıtımı

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 405 çiftçiye 35 bin fidan dağıtım programı düzenlendi.

Programa; Vali Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurum müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. 405 çiftçiye; ceviz, badem, Trabzon hurması, incir, hünnap ve mavi yemiş olmak üzere toplam 35 bin fidanın fidan dağıtıldığı törende konuşan Vali Aygöl, "Tarım şehri Bilecik, 25 milyon nüfusun ortasında bir vaha gibi. Bu topraklarda bir yıl içerisinde üç farklı ürün yetiştiriyoruz. Topraklarımız, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Çiftçimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK