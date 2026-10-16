Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamları, İl Tarım ve Orman Müdürü ile tarımı görüştü - Son Dakika
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Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamları, İl Tarım ve Orman Müdürü ile tarımı görüştü

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Bilecik\'te 5 ilçenin kaymakamları, İl Tarım ve Orman Müdürü ile tarımı görüştü
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Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamları ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, ilçelerin tarımsal faaliyetlerini değerlendirmek için bir araya geldi. Görüşmede ilçelerde yürütülen çalışmalar ve üreticilerin faaliyetleri ele alındı; Ayvalık iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, ilçelerin tarımsal faaliyetlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, İnhisar Kaymakamı Esra Polat, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile görüştü. Görüşmede, ilçelerde yürütülen tarımsal çalışmalar ve üreticilerin faaliyetleri ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İlçelerimizin tarımsal potansiyelini değerlendirmek, üreticilerimizin çalışmalarını desteklemek ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurumlarımız arasındaki iş birliğini önemsiyoruz. İlçelerimizin ihtiyaçları ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
AyvalıkBilecikEkonomiGüncelTarımYerelSon Dakika

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