Bilecik'te 60 Geçici İşçi Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik'te 60 işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacak. Bu kapsamdan Bilecik'te 37 orman işçisi, 17 arazöz şoförü, 3 dozer operatörü, 2 greyder operatörü ve 1 ekskavatör operatörü olmak üzere toplamda 60 geçici işçi alınacağı öğrenildi. Buna göre, açık iş ilanlarının 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacağı ve ilanda belirtilen şartları taşıyan adayların ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecekleri belirtildi. - BİLECİK