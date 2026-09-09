Bilecik'te 7 yıllık imar bekleyişi sona erdi, 828 taşınmazın tapusu hazırlandı - Son Dakika
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Bilecik'te 7 yıllık imar bekleyişi sona erdi, 828 taşınmazın tapusu hazırlandı

Bilecik\'te 7 yıllık imar bekleyişi sona erdi, 828 taşınmazın tapusu hazırlandı
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Bilecik'te 2019'dan bu yana süren imar çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahalleleri ile Selöz köyündeki 828 taşınmazın tapularının hazır olduğunu açıkladı.

(BİLECİK) - Bilecik'te 2019 yılından bu yana çeşitli nedenlerle ve yargı kararları doğrultusunda çözüme kavuşturulması beklenen imar çalışmaları tamamlandı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'in en büyük iki mahallesi olan Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahalleleri ile Selöz köyü sınırlarını kapsayan bölgede yürütülen çalışmaların tamamlandığını ve toplam 828 taşınmazın tapularının hazırlandığını açıkladı.

Subaşı konuya dair şöyle konuştu:

"Değerli vatandaşlarımız, bugün sizlerle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum. Bilecik Merkez ilçemiz, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerimiz ile Selöz köyü sınırlarını kapsayan toplam 828 taşınmazı ilgilendiren imar planı ve 18. madde uygulama çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. 2019 yılından bu yana çeşitli nedenlerle ve yargı kararları doğrultusunda yeniden ele alınması gereken bu bölgede revize imar planlarının hazırlanması ve 18. madde uygulamalarının tamamlanması için uzun, titiz bir çalışma yürüttük. Bugün tüm bu çalışmaların sonucunda tapuların hazırlanmış olduğunu büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın yıllardır beklediği bu sürecin tamamlanması bizim için yalnızca bir imar çalışmasının sonuçlanması değil; hemşehrilerimizin mülkiyet haklarıyla ilgili önemli bir belirsizliğin ortadan kalkması ve emeklerinin karşılığını güvenle alabilmeleri anlamına geliyor. Bu süreçte gösterdikleri iş birliği ve özveri için başta Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz olmak üzere kurumlarımızın kıymetli yöneticilerine, personeline, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 828 taşınmazın hak sahiplerine tapularının şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Mülklerini güzel günlerde, sağlık ve huzur içinde kullanmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 7 yıllık imar bekleyişi sona erdi, 828 taşınmazın tapusu hazırlandı - Son Dakika

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