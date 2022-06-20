Bilecik'te 8 iş makinesi İl Özel İdare bünyesine kazandırıldı

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yeni alınan araçlar ve iş makineleri dualarla hizmete başladı.

Bilecik İl Özel İdaresi, kendi öz kaynaklarıyla 5milyon 277 bin 133 TL bedelle 1 kanal kazıcı, 1 loder yükleyici, 2 silindir ve 4 dönüştürülmüş kamyonu Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesine kazandırdı. Düzenlenen programa; Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, il genel meclis üyeleri, birim müdürleri ve il özel idaresi personeli katıldı.

Yeni alınan araçlarla İl Özel İdaresi'nin gücüne güç katacağını belirten Vali Kızılkaya; "Toplam 8 tane aracı gücümüze güç katmak için devreye almış bulunuyoruz. 5 milyon 277 bin TL tutarındaki kaynağı da hiçbir yerden borçlanmadan kendi öz kaynaklarımızla karşıladık. Milletimize daha güzel hizmetler yapabilmek için bu iş makinelerini burada hizmete almış bulunuyoruz. Bize düşen görev; güzel hizmetler yaparak halkımızın refahını ve hayat konforunu yükseltmektir. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesile ile bu birlikteliği ve milletimize hizmet etmeyi bize nasip eden Cenabı Allah'a hamd ediyoruz" diyerek yeni araçların hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK