Bilecik'te aile yapısı kapsamında mesleki eğitim düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri ve meslek personeline yönelik mesleki eğitim düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Medera Halmatov tarafından verilen eğitimde, 'Yaşam Döngüsü Evrelerinde Ailelerin Gelişimsel Görevleri' konusu ele alındı. Eğitim kapsamında yaşamın farklı dönemlerinde ailelerin karşılaştığı gelişimsel süreçler ve bu süreçlerde üstlendikleri görevler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Eğitimin, personelin mesleki bilgi ve birikimlerinin geliştirilmesi ve aile odaklı sosyal hizmet çalışmalarının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aile yapısının güçlendirilmesi ve ailelerimize daha etkin hizmet sunulması için personelimizin bilgi ve donanımını geliştirmeye yönelik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu eğitimlerin hizmet kalitemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.