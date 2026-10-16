Bilecik\'te aile eğitiminin 3. oturumunda İl Müdürü Nejat İlhan konuştu

Bilecik'te ailelere eğitim desteği verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailelere yönelik yürütülen 'Modüler Aile Eğitim Programnın' 3'üncü oturumu gerçekleştirildi. Ailelerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı aile ilişkilerinin kurulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı devam ediyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, aile eğitimlerinin önemine değinerek, "Aile içi iletişimin güçlenmesi ve sağlıklı aile ilişkilerinin kurulması, güçlü bir toplumun temelini oluşturuyor. Ailelerimizin bilgi ve becerilerini destekleyen eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Programımıza katılım sağlayan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.