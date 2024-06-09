Bilecik'te araç takla attı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Bilecik'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.06.2024 11:33
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Bilecik'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı: 2 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Merkez istikametinden İstasyon yönünde ilerleyen R.A.idaresindeki 16 Y 2332 plakalı otomobil Akasya Altı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarpmasının ardından takla attı. Kazada sürücü R.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.A.yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yolda ters duran araç, trafiği akışını engellememesi için gençler tarafından güvenli tarafa çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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