Bilecik\'te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkez ilçeye bağlı Abadiye Köyü'nde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından başlatılan 6 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla sürdüğünü bildiren Vali Sözer, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Yürütülen çalışmalarla birlikte Abadiye, Koyunköy, Bahçecik, İkizce, Kavaklı, Elmabahçe, Hasandere, Künçeğiz ve Sütlük köylerimiz, Yenişehir İlçesi'ne alternatif güzergahta sıcak asfalta yenilendi. Yolun toplam uzunluğu 6 kilometre olup tamamı Bilecik İl Özel İdaresi bütçesiyle finanse edildi.

Vali Sözer, kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini belirterek, "Köy yollarının modernize edilmesinin ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bilecik genelinde kırsal altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam edecek" dedi. - BİLECİK