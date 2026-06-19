Bilecik\'te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bitümlü sıcak karışım (BSK) yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, köy yolarında asfalt döktü

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Dömez Köyü'nde yapımı devam eden BSK yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında yolun mevcut durumu ile yapım sürecini değerlendiren Vali Sözer, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.

Vali Sözer, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artıran ulaşım yatırımlarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, "2026 yılı yatırım programı kapsamında sürdürülen proje ile 6,5 kilometrelik güzergahta yol genişletme, stabilize kaplama, sanat yapıları ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tamamlandığında yolun ulaşım standardı yükseltilerek sürüş güvenliği önemli ölçüde artırılmış olacak" dedi. - BİLECİK