Bilecik\'te Asfaltlama ve Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Bilecik'te birçok noktasında asfaltlama ve yol bakım çalışmaları devam ediyor.

Altyapı çalışmalarından enerji, doğal gaz ve internet ağı çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen asfalt yama ve yol bakım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın rahat ulaşıma kavuşmaları sağlanıyor. Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Pelitözü Mahallesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bazı alanlarda asfalt yama çalışması yapılırken diğer noktalarda da yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların mevsim şartları elverinceye kadar devam edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK