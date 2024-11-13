Bilecik'te 'Atamıza Saygı' Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 'Atamıza Saygı' Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Bilecik\'te \'Atamıza Saygı\' Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anmasına özel olarak düzenlenen doğa yürüyüşü, 'Atamıza Saygı' sloganıyla yapıldı. 3,5 kilometrelik parkurda gerçekleşen etkinliğe katılanlar, doğanın güzellikleri eşliğinde yürüyüş yaparak Atatürk'ü andılar.

13.11.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İnhisar Kaymakamlığı ve İnhisar Belediyesince düzenlenen 3,5 kilometrelik doğa yürüyüşü 'Atamıza Saygı' sloganıyla gerçekleşti.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde ayda bir yapılan doğa yürüyüşleri bu ay Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılı anma programı kapsamında 'Atamıza Saygı' sloganıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen yürüyüşe İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, Belediye Başkanı Nihal Arslan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve çok sayıda doğasever katıldı.

Sonbaharın pastel tonlarının hakim olduğu doğa manzaraları ile bezenmiş 3,5 kilometrelik yürüyüş rotasını tamamlayan katılımcılar ardından belediye mesire alanındaki Atatürk fotoğrafları sergisini ziyaret ettiler.

Katılımcılara ikramlarda bulunulması ardından program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Atamıza Saygı' Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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