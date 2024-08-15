Bilecik'te Ayçiçeği Üretiminde Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Ayçiçeği Üretiminde Artış

Bilecik\'te Ayçiçeği Üretiminde Artış

Bilecik genelinde 90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, desteklemeler sonucu son üç yılda 30 bin dekarın üzerinde üretimde artış sağlandı.

15.08.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik genelinde 90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, desteklemeler sonucu son üç yılda 30 bin dekarın üzerinde üretimde artış sağlandı.

Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ve Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı'nda üretici ve çiftçilerle buluştu. Vali Aygöl, burada yaptığı konuşmada Gölpazarı'nda yapılan Ayçiçek üretimine değindi. Vali Aygöl, "Yağlık ayçiçeği tarımı ilimiz ve ilçelerimizde önemli bir yer teşkil etmektedir. Ekim alanları, mekanizasyona en uygun bitki olması ve fazla işgücü gerektirmemesi, üretimini yıldan yıla arttırmaktadır.

İl genelinde 90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılmakla birlikte yağlık ayçiçeği üretimi Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde de yaklaşık 40 bin dekar alanda yapılmaktadır. Son üç yılda yapılan desteklemeler ve projeler ile ilimizde 30 bin dekarın üzerinde ayçiçeği üretimi arttırılmıştır. Üretici ve alıcı arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı olarak yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şekli olan sözleşmeli üretim modelini ayçiçeği üretiminde arttırılması planlanmaktadır. Gölpazarı ilçemizde yağlık ayçiçeği üreticileri ve muhtarlar ile alıcı firmalardan biri olan S.S. 307 Sayılı Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ile bir araya getirilerek sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin daha iyi şartlarda ürünlerini pazarlamaları konularında Gölpazarı İlçesinde toplantı gerçekleştirilmesi planlanmaktayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ekonomi, bilecik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Ayçiçeği Üretiminde Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:12 Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti Saldırgan cezaevini boyladı Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti! Saldırgan cezaevini boyladı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 11:20:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Ayçiçeği Üretiminde Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement