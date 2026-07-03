Bilecik'te B-REÇETE Sistemi Toplantısı - Son Dakika
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Bilecik'te B-REÇETE Sistemi Toplantısı

Bilecik\'te B-REÇETE Sistemi Toplantısı
03.07.2026 09:32
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Bilecik'te B-REÇETE sistemi için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yeni sistem hakkında bilgiler verildi.

Bilecik'te 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacak B-REÇETE (Bitkisel Reçete) Sistemi için kritik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan ile Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak katıldı. Toplantıda bitki koruma ürünü satış bayileri, reçete yazma yetkisine sahip teknik personeller ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü teknik personelleri bir araya geldi. Yeni sistemin uygulama süreci, işleyişi ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde ele alındı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, B-REÇETE sisteminin sahada önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirterek, "B-REÇETE ile bitkisel üretimde kayıtlı, kontrollü ve denetlenebilir yeni bir döneme giriyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bilecik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te B-REÇETE Sistemi Toplantısı - Son Dakika

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