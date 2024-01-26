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Bilecik'te Bacada Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te Bacada Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyük bir facianın önlendiği yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İsmetpaşa Mahallesi Nevzat Sokak'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı bacadan çıkan dumanlar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı müdahale ile baca yangını büyümeden söndürüldü. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve baca temizliklerinin yapılması uyarısında bulundu.

Bilecik\'te Bacada Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü
26.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:37
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Bilecik'te bacada çıkan yangın ekiplerin hızla müdahalesi ile söndürülerek büyümesi önlendi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyük bir facianın önlendiği yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İsmetpaşa Mahallesi Nevzat Sokak'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı bacadan çıkan dumanlar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı müdahale ile baca yangını büyümeden söndürüldü. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve baca temizliklerinin yapılması uyarısında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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