Bilecik\'te balıkçı esnafına zabıta denetimi yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla balıkçı esnafına yönelik denetimler yaptı.

Halkın sağlıklı ve güvenli hizmet alması için başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştiren ekipler bu kez balıkçı esnafını denetledi. Zabıta Müdürlüğünden yapılan bilgilendirici açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Zabıta Müdürlüğü olarak herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluğa yer olmaması açısından rutin denetimlerimiz devam ediyor. Başta işyerlerinde temizlik durumu olmak üzere çalışanların çalışma şartları, fiyat listesi, balık çeşitleri ve boyları gibi birçok kalemde incelemeler yapıldı. Denetimlerde ayrıca balıkların vatandaşa sunumu ve tazeliği gibi birçok durum göz önünde bulundurularak kontroller yapıldı. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın gıda ürünlerini en uygun şekilde tüketebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Balıkçı esnafına verimli ve kazançlı bir sezon diliyoruz."