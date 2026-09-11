Bilecik'te balıkçı esnafına zabıta denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te balıkçı esnafına zabıta denetimi yapıldı

Bilecik\'te balıkçı esnafına zabıta denetimi yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketmesi amacıyla balıkçı esnafına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde temizlik, çalışma şartları, fiyat listesi ile balık çeşitleri ve boyları incelendi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla balıkçı esnafına yönelik denetimler yaptı.

Halkın sağlıklı ve güvenli hizmet alması için başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştiren ekipler bu kez balıkçı esnafını denetledi. Zabıta Müdürlüğünden yapılan bilgilendirici açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Zabıta Müdürlüğü olarak herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluğa yer olmaması açısından rutin denetimlerimiz devam ediyor. Başta işyerlerinde temizlik durumu olmak üzere çalışanların çalışma şartları, fiyat listesi, balık çeşitleri ve boyları gibi birçok kalemde incelemeler yapıldı. Denetimlerde ayrıca balıkların vatandaşa sunumu ve tazeliği gibi birçok durum göz önünde bulundurularak kontroller yapıldı. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın gıda ürünlerini en uygun şekilde tüketebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Balıkçı esnafına verimli ve kazançlı bir sezon diliyoruz."

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Belediye, Bilecik, Zabıta, Güncel, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te balıkçı esnafına zabıta denetimi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

11:31
Aziz Yıldırım’ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı İsmail Kartal için konuşurken...
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:41:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik'te balıkçı esnafına zabıta denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement