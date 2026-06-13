Bilecik\'te Barajların Doluluk Oranı Yüzde 100

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri'ndeki baraj ve göletlerde incelemelerde bulunarak, sağanak yağışların ardından doluluk oranı yüzde yüze ulaştığı söyledi.

Vali Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde bulunan Dereköy Barajı, Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve Küçükelmalı Göleti'nde incelemelerde bulunarak mevcut su durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının önemli seviyelere ulaştığını belirten Vali Sözer, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması konusunda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

" Küçükelmalı Göleti ve sulama tesisi sayesinde bölgede 241 hektar tarım arazisinin sulanabiliyor"

Sözer, "İncelemeler kapsamında, 4,47 milyon metreküp depolama hacmine sahip Dereköy Barajı ile 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasına sağlanan katkılar çok önemli. Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda 6,66 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip tesisin 8 bin 50 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet veriyor. Küçükelmalı Göleti ve sulama tesisi sayesinde bölgede 241 hektar tarım arazisinin sulanabiliyor. Sulama yatırımlarının kırsal kalkınma ve tarımsal verimlilik açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Öte yandan Vali Faik Oktay Sözer, suyun stratejik bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, baraj ve göletlerin sadece bugün için değil gelecek nesiller için de büyük bir güvence olduğunu ifade etti. Yağışlarla birlikte su kaynaklarının istenilen seviyelere ulaşmasının üreticiler açısından sevindirici olduğunu belirten Vali Sözer, tarımsal üretimi destekleyen yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. - BİLECİK