Bilecik'te Bayram Öncesi Fahiş Fiyat ve Gıda Denetimleri Yapıldı

Yerel

Bilecik'te bayram öncesi fahiş fiyat, gıda güvenliği ve sağlıklı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte özellikle bayram alışverişi yapılan işletmelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gıda ve fiyat denetimleri sıkı bir şekilde devam ediyor. Bilecik Valiliği himayesinde Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari para cezası uygulanıyor.

Vatandaşların haksız fiyatlara ilişkin şikayetlerini 'ALO 175' ihbar hattına veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilecekleri belirtildi. - BİLECİK