Bilecik\'te bayram öncesi köy yollarında yoğun mesai

24.05.2026 12:07  Güncelleme: 12:18
Bilecik İl Özel İdaresi, Kurban Bayramı öncesi kırsal bölgelerde ulaşımın güvenli ve konforlu hale gelmesi için köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pazaryeri ilçesine bağlı köy yollarında sürdürülen çalışmalar yerinde denetlendi.

Bilecik İl Özel İdaresi, Kurban Bayramı öncesi kırsal bölgelerde ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının etkisiyle bozulan, çukur ve deformasyon oluşan güzergahlarda aralıksız çalışma yürütüyor. Özellikle vatandaşların bayram ziyaretlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmesi için Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede ve Sarıdayı köy yolları ile Ahmetler-Çatak köyleri arasındaki yollarda bakım ve tamirat çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Sahada yürütülen çalışmaları İl Genel Meclis Üyesi Mayir Küçük, Arapdede Köyü Muhtarı Erol Akman, Sarıdayı Köyü Muhtarı Hasan Başoll ve Gümüşdere Köyü Muhtarı Sedat Ceylan yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bayram öncesi kırsal bölgelerimizde vatandaşlarımızın güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaktadır. Yapılan hizmetler halkımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sunmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

