Bilecik\'te Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Zabıta Ekipleriyle Denetim Yaptı

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Bilecik'in Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, zabıta ekipleri ile denetime çıktı.

Bayırköy Belediyesi Zabıta ekiplerince vatandaşların sağlıklı, hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla esnaf ve işyerlerine denetimler yapıldı. Denetimlere katılan Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Vatandaşlarımızın sağlığı için her zaman sahada olmaya devam edeceğiz. Bizler bizzat kontrolleri bırakmayacağız" dedi.

Zabıta ekipleri, ağırlıklı olarak; hijyen şartlarını, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, tarihi geçen gıda kontrolleri konusunda incelemeler ve denetim yaparken, yapılan denetimler sırasında esnaf ve işyerleri, eksiklikleri ve hataları konusunda uyarılar yapıldı. - BİLECİK