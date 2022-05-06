Bilecik'te Bir Kafeden Kadın Cinayetlerine Karşı Tişörtlü Farkındalık - Son Dakika

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te bir kafe işletmecisi ve çalışanları, üzerinde "Kadına şiddete hayır" yazılı tişörtleriyle kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çekiyor. Kafe çalışanlarından Buse Kara, "Patronumuz çok duyarlı olduğu için böyle bir şey yaptık. Özgecanları ve Münevverleri unutmuyoruz" dedi.

Bilecik'te bir kafe işletmecisi, kadın cinayetleri ve şiddete dikkat çekmek için üzerinde "kadına şiddete hayır" yazılı tişörtler yaptırdı. Kafe personeli, bu tişörtleri giyerek müşterilere servis yapıyor.

"GURURLA GİYİYORUZ"

Tişörtleri gururla giydiklerini aktaran kafe şef garsonu Oğuzhan Özsoy, "Son zamanlarda kadına karşı artan şiddet olaylarından dolayı patronumuz böyle bir tasarım düşündü. Bi zde bunları gururla giyiyoruz ve gayet de güzel tepkiler aldığımızı düşünüyorum. Bu vesile ile de tekrardan 'kadına şiddete hayır' diyorum" şeklinde konuştu.

"DESTEKLİYORUM"

Kafenin sürekli müşterilerinden birisi olan Burak Özkan ise, "Ben de kafenin daimi müşterisi olarak bu uygulamayı destekliyorum ve 'kadına şiddete hayır' diyorum" dedi. Kadın garson Buse Kara, "Patronumuz çok duyarlı olduğu için böyle bir şey yaptık. Özgecanları ve Münevverleri unutmuyoruz" diye konuştu.

Diğer bir kadın müşteri Melis Burcu Şahin, "Kafe müşterisi olarak ben de 'Kadına şiddete hayır' diyorum ve tasvip etmiyorum. Çok yerinde bir uygulama olmuş" yorumunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Garsonların giydikleri tişörtler ile müşterilere hizmetleri

*Şef garson Oğuzhan Özsoy

*Kafe müşterisi Burak Özkan

*Kadın garson Buse Kara

*Kafe müşterisi Melis Burcu Şahin