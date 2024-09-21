Bilecik\'te Bisiklet ve Trafik Seminerleri Düzenlendi

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Bilecik'te birçok okulda 'Temel Trafik ve Bisiklet Kültürü' konulu seminerler veridi.

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde verilen eğitimlerde öğrencilere birçok başlıkta önemli ve faydalı bilgiler veriliyor. Bilecik Belediyesi tarafından eğitimlerde bisiklet kullanımının faydalarına yönelik farkındalık ve bilinç oluşturmak amaçlanıyor. 'İnsanlar yürüsün, bisiklet sürsün, toplu taşımayı tercih etsin' temalarıyla verilen eğitimlerde bu yılın teması; 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar ve Şehri Birlikte Yaşayalım' olarak belirlendi.

Modern kent kültüründe bisiklet kullanımının öneminin de anlatıldığı eğitimlerde ayrıca trafik yoğunluğunun oluşmaması, yayaların rahat ulaşım yapabilmesi, sağlıklı ve yaşanabilir şehir hayatı yanı sıra obezite ve hareketsiz yaşama dair farkındalık oluşturulması belirlenen hedefler arasında yer alıyor. - BİLECİK