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Bilecik'te çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim - Son Dakika

Bilecik'te çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim

05.02.2022 09:59
Bilecik'te çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim

Bilecik Belediyesi zabıta ekibi tarafından kent genelinde faaliyet göstren çay ocağı, kahvehane ve kafeteryaları denetlendi.

Bilecik Belediyesi zabıta ekibi tarafından kent genelinde faaliyet göstren çay ocağı, kahvehane ve kafeteryaları denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü bağlı denetleme ekibi il genelinde faaliyet gösteren 150 çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetlemelerde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarıyla ilgili mevzuata uyulup uyulmadığı denetlenerek, hijyen ve temizlik kontrolleri yapılıyor. Çay servisinde kullanılan bardak ve malzemelerin temiz tutulmasıyla ilgili ikazlarda bulunulurken, eksiklikleri görülen iş yerlerine tebligatlar yapılarak süre bitiminde tekrar kontrollerde bulunulacak.

İşletme sahiplerine başta iş yerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik kurallar olmak üzere personel hijyeni, işletme içi ve dışı ile ilgili yasal mevzuatlar hakkında bilgilendirmeler de yapan belediye ekiplerinin, rutin denetimlerinin devam edeceği bildirilirken yapılan denetimlerin esnafın da, tüketicilerin de yararına olduğunu belirten Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almasını sağlayan bu denetimler, esnafımızın daha kaliteli hizmet üretmesine de katkı sağlıyor" dedi.

Öte yandan ruhsatsız çalıştığı tespit edilen bir işletmeye tutanak tutuldu. - BİLECİK

Bilecik'te çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim
Bilecik'te çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim
Bilecik'te çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim

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Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Çay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te çay ocağı, kahvehane ve kafeteryalara yönelik denetim - Son Dakika
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