Bilecik\'te çay ocakları denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan çay ocakları denetlendi.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere tüm alanlarda sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, çay ocakları ve kahvehanelere yönelik kapsamlı denetimlerde bulundu. Ekipleri bir çay ocağında yaptıkları denetimde adeta şok oldular. Yapılan denetimde iş yerinde başta tost makinesi olmak üzere yerlerin ve tavanların pisliği gözlerden kaçmadı.

"Son uygulamamız ise çay ocakları ve kahvehaneler oldu"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, başta gıda üretim ve satış noktaları olmak üzere birçok işyerine denetimler gerçekleştirdiğini anlatarak, "Son uygulamamız ise çay ocakları ve kahvehaneler oldu. Arkadaşlarımız, denetimlerde karşılaştıkları olumsuz ve uygunsuz durumlara karşı gerekli tutanakları tutarak, düzeltilmesi için süre verdi. Ekipler, belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin yapılmadığı işyerlerine yönelik ceza işlemi uygulayacak" dedi.

Şartları yerine getirmeyen işyeri sahiplerine ceza işlemi uygulanıyor

Başta işyeri genel temizliği olmak üzere, ürünlerin muhafaza şartları, son kullanma tarihleri, etiket fiyatları ve üretim şartları olmak üzere 10'u aşkın kalemde rutin kontroller yaptıklarının altını çizen Öndersev, "Tütün ve ürünlerine yönelik ise tam yetkili kurum olmamakla birlikte gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaparak, takipte bulunuyoruz. Vatandaşların olumsuz şartlarda satış yapan ve uygunsuzlukların olduğu işyerlerine karşı duyarlı olmaları ve 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK