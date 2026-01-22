Bilecik'te çay ocakları denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te çay ocakları denetlendi

Bilecik\'te çay ocakları denetlendi
22.01.2026 10:20  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çay ocakları ve kahvehanelere yönelik yaptığı denetimlerde hijyen ve sağlık kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ekipler, bir çay ocağında yaptığı denetimde temizlik eksiklikleriyle karşılaştı ve uyumsuzluk tespit edilen işyerlerine ceza işlemi uygulanacağı bildirildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan çay ocakları denetlendi.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere tüm alanlarda sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, çay ocakları ve kahvehanelere yönelik kapsamlı denetimlerde bulundu. Ekipleri bir çay ocağında yaptıkları denetimde adeta şok oldular. Yapılan denetimde iş yerinde başta tost makinesi olmak üzere yerlerin ve tavanların pisliği gözlerden kaçmadı.

"Son uygulamamız ise çay ocakları ve kahvehaneler oldu"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, başta gıda üretim ve satış noktaları olmak üzere birçok işyerine denetimler gerçekleştirdiğini anlatarak, "Son uygulamamız ise çay ocakları ve kahvehaneler oldu. Arkadaşlarımız, denetimlerde karşılaştıkları olumsuz ve uygunsuz durumlara karşı gerekli tutanakları tutarak, düzeltilmesi için süre verdi. Ekipler, belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin yapılmadığı işyerlerine yönelik ceza işlemi uygulayacak" dedi.

Şartları yerine getirmeyen işyeri sahiplerine ceza işlemi uygulanıyor

Başta işyeri genel temizliği olmak üzere, ürünlerin muhafaza şartları, son kullanma tarihleri, etiket fiyatları ve üretim şartları olmak üzere 10'u aşkın kalemde rutin kontroller yaptıklarının altını çizen Öndersev, "Tütün ve ürünlerine yönelik ise tam yetkili kurum olmamakla birlikte gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaparak, takipte bulunuyoruz. Vatandaşların olumsuz şartlarda satış yapan ve uygunsuzlukların olduğu işyerlerine karşı duyarlı olmaları ve 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te çay ocakları denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:44
Okan Buruk’un ayakkabıları olay oldu
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:50:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te çay ocakları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.