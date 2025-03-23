Bilecik'te CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde Bilecik'te de vatandaşlar sandık başına gitti. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Ben üye olan olmayan herkesi artık Türkiye İttifakı zamanı. Ekrem başkanımızın değimiyle söylüyorum, hep birlikte olmak zorundayız. Hep birlikte güçlüyüz bu yüzden herkesi sandıklara Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye davet ediyorum. Önemli olan dayanışmak ve tam da şu an birlik olma zamanı. Artık tek adam rejimine son vermek zorundayız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim için Bilecik'te kurulan sandıklara CHP üyeleri yoğun ilgi gösterirken, dayanışma sandıklarına da vatandaşların da büyük bir katılım sağladığı görüldü. CHP İl Binası, TOKİ Kadınlar Kahvesi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Pelitözü Mahallesi ve Bayırköy Beldesi'nde kurulan sandıklara yönelik ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Katılım çok iyi. Biz de sabah 8'en beri sandıklarımızı dolaşıyoruz. Dayanışma sandıkları çok daha yoğun bir şekilde ilerliyor. Umuyorum halkın dediği olacak. Halkın karşında hiç kimse duramaz. Biz de çıkan haberlere çok üzgünüz. Kayyum atanmayacağını öğrendik terörle bağdaştıramadılar. Gizli tanıklar öyleymiş, böğleymişler yargı sistemi böyle ilerleyemez. Barolar baş kaldırdı. STK'lar, odalar yanımızda yer aldı. Sanatçılar bizimle. Bu kadar insan bir şey biliyor ki ayaklanıyor, yürüyor, gençleri susturamıyorlar, küçücük çocuklarımız endişe duyuyor. Bizler de onların geleceğinden endişe duyuyoruz. Ben üye olan olmayan herkesi artık Türkiye İttifakı zamanı. Ekrem başkanımızın değimiyle söylüyorum, hep birlikte olmak zorundayız. Hep birlikte güçlüyüz bu yüzden herkesi sandıklara Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye davet ediyorum. Önemli olan dayanışmak ve tam da şu an birlik olma zamanı. Artık tek adam rejimine son vermek zorundayız."

"Korkunun ecele faydası yok"

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir de sürece dair değerlendirmelerde bulunarak, halkın seçimlere büyük ilgi gösterdiğini vurguladı:

"Halkımızın müthiş bir ilgisi var. Bütün üyelerimiz burada oylarını kullanıyorlar. Bununla yetinmeyip dayanışma sandıklarında müthiş bir katılım ve destek var. Halk artık isyan noktasına geldi. Halk artık tepkisini koyuyor. Duyarsız dediğimiz Z kuşağı gereğini yapıyor. Bu da gösteriyor ki Mustafa Kemal'in askerleri hala devam ediyor. Bu Mustafa Kemal'in askerleri bu ilkeyi kolay kolay bırakmayacaklar. Bizim sandıklarımız engellenmeye çalışılıyor. Özellikle köylere vatandaşın ayağına sandıkları götürelim istedik ancak bunlarla ilgili engellerle karşılaştık. Yürüyüş yapalım dedik yürüyüşle ilgili engellerle karşılaştık. Ne kadar engelleseniz de korkunun ecele faydası yok. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir şekilde geliyor. Artık bunun önüne geçilemez. Bu bir sel gibi, çığ gibi büyüyerek geliyor. Halkın iradesinin önünde hiç kimse duramaz. Düne kadar halk kendinden yana olduğunda millet iradesinden bahsedenler bugün halkın desteğini göremeyince millet lafını ağzına almaktan vazgeçtiler."