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Bilecik'te çıkan ot yangını kontrol altına alındı

BİLECİK - Bilecik' in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy Köyünde otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Demirköy Köyünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu ekiplere bildirdiler. Bölgeye ulaşan Pazaryeri İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmek için helikopter ile havadan da müdahale edildi.

Yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındığı öğrenildi.