Bilecik\'te Çınaraltı Kafe Kapatıldı, Yeni Projeler Yolda

BİLECİK (İHA) – Bilecik Kayı A.Ş. bünyesinde bulunan Atatürk Parkı Çınaraltı Kafe bölümü dün son kez hizmet vererek kapatıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kentimizin sosyal marka değerini büyütecek yeni projelerle siz değerli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla Çınaraltı Sosyal Tesisimiz 9 Mart 2025 Pazar günü son kez hizmet verdi. Çınaraltı Kafe'nin kapanışı, Bilecik'te önemli bir değişimi de beraberinde getirecek. Ünlü kahve markasının işletmeyi devralmasıyla birlikte, kent sakinlerinin daha modern ve kaliteli hizmet alması hedefleniyor. Amacımız, kentimizin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirecek projelerle sizlere daha iyi hizmet sunmak" dedi. - BİLECİK