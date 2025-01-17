Bilecik\'te Çocuklar İçin Ücretsiz Tiyatro Etkinliği

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BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediyesi sömestr hediyesi olarak çocuklara tiyatro etkinliği düzenledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, öğrencilerin sömestr tatilini en güzel şekilde geçirmesi için 'Haydi Çocuklar Tiyatroda Buluşalım' etkinliği hazırladıklarını söyledi. Subaşı, "Tiyatro etkinliklerimiz 19 Ocak Pazar günü Şeyh Edebali Kültür Merkezinde 'Ters Yüz' adlı oyun ile başlayacak. 1'nci seans 13: 00'da olan ve 2'nci seans olarak 15: 00'da düzenlenen tiyatroya ücretsiz olarak bütün aileler ve çocuklar davetledir" dedi. - BİLECİK