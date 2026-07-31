Bilecik\'te Çocuklar Resimle Hayal Dünyalarını Yansıttı

Bilecik'te koruma ve bakım altında bulunan çocuklar hayal dünyalarını resimlere yansıttı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik resim etkinliği düzenlendi. Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hayal güçlerini ve duygularını resimlerine aktararak hem keyifli vakit geçirdi hem de sanatsal becerilerini geliştirme imkanı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ortaya çıkan çalışmalar beğeni toplarken, çocukların sosyal ve sanatsal gelişimlerini desteklemeye yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklere önem veriyoruz. Resim etkinliğiyle çocuklarımız duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etme fırsatı bulurken, sanatsal yönlerini geliştirme imkanı da elde etti. Çocuklarımızın çok yönlü gelişimine katkı sunan bu tür faaliyetleri sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.