Bilecik'te çocuklar sanatla hayallerini gerçeğe dönüştürüyor - Son Dakika
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Bilecik'te çocuklar sanatla hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

Bilecik\'te çocuklar sanatla hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
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Bozüyük Çocuk Evleri'nde düzenlenen el sanatları kursunda çocuklar, kağıt ip çanta, ahşap boyama ve karakalem çalışmalarıyla üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurs, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor.

Bilecik'te çocuklar hayallerini sanatla gerçeğe dönüştürüyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen kurs kapsamında çocukların el becerilerinin geliştirilmesini desteklenmesi ve sanatsal yönlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kurs süresince çocuklar, kağıt ip çanta yapımı, ahşap boyama ve karakalem çalışmaları gerçekleştiriyor. Uygulamalı çalışmalarla farklı el sanatlarını öğrenen çocuklar, ortaya çıkardıkları ürünlerle hem üretmenin hem de yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayan kurs, aynı zamanda onların hayal güçlerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sunuyor. Çocukların hazırladığı el emeği çalışmalar, sanatın onların dünyasında önemli bir ifade alanı oluşturduğunu da ortaya koyuyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların çok yönlü gelişimlerini destekleyen çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerini, yeteneklerini ortaya çıkarmalarını ve üretmenin mutluluğunu yaşamalarını çok önemsiyoruz. El sanatları kurslarımız sayesinde çocuklarımız hem yeni beceriler kazanıyor hem de hayallerini sanat yoluyla ifade ediyor. Onların yüzlerindeki mutluluk ve ortaya koydukları emek bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te çocuklar sanatla hayallerini gerçeğe dönüştürüyor - Son Dakika

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