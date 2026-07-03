Bilecik\'te Çocuklarla Anlamlı Buluşma

Bilecik'te koruma ve bakım altında bulunan çocuklara anlamlı buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, eşi ve kızıyla birlikte İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ni (ÇEKOM) ziyaret etti. Ziyarette koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla yakından ilgilenen İlhan, onların duygu, düşünce ve taleplerini dinledi. İl Müdürü İlhan'ın eşi ve kızı da çocuklarla sohbet ederek çeşitli etkinliklere katıldı. Samimi anların yaşandığı ziyarette çocuklarla vakit geçirilirken, onların sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere de eşlik edildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın her zaman kendilerini güvende, değerli ve sevildiğini hissetmelerini önemsiyoruz. Onların mutluluğu, gelişimi ve geleceğe umutla hazırlanması için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Her çocuğumuzun sevgiyle büyümesi ve güçlü bireyler olarak hayata hazırlanması en büyük sorumluluğumuzdur" dedi. - BİLECİK