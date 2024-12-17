Bilecik\'te Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

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Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında 'Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği protokolü' imzalandı.

Protokol, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından imzalandı. İmzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri çerçevesinde bulunan hükümlüler ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak yeniden topluma kazandırılmasını ve suç işlemelerinin önlenmesini amaçlanıyor. Bu çerçevede iyileştirme odaklı çalışmalar hayata geçirilecek ve planlı projelerin yürütüleceği öğrenildi.

Gerçekleştirilen protokol ile denetimli serbestlik çerçevesindeki hükümlüler ve eski hükümlüler için farklı iyileştirme faaliyetlerinin sunulması, denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve uygulanması hedefleniyor. BŞEÜ, toplumsal sorumluluk bilinciyle bölgesel ve ulusal düzeyde katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirme noktasında aktif rol alacak. - BİLECİK