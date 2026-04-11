Bilecik'te DENEYAP E-Sınav Maratonu Başladı

11.04.2026 12:44
DENEYAP e-sınav süreci Bilecik'te başladı. 1112 başvuru arasından 80 öğrenci ücretsiz eğitim alacak.

Bilecik'te geleceğin teknoloji yıldızlarını belirleyecek DENEYAP E-Sınav maratonu başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gençlik Merkezi ev sahipliğinde, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrenci seçme süreci kapsamında e-sınav uygulaması başladı. Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkı sunacak gençlerin belirleneceği süreçte toplam 1112 başvuru alındığı, bu öğrenciler arasından 80 öğrencinin 36 aylık ücretsiz teknoloji eğitimine hak kazanacağı belirtildi.

Bilecik Gençlik Merkezi'nde 10-22 Nisan 2026 tarihleri arasında 12 gün boyunca devam edecek sınavlar, gün içerisinde 5 farklı seansta gerçekleştiriliyor. Her seansta 20 öğrencinin katılım sağladığı sınavlarda, hazırlıklar kapsamında 20 bilgisayarın kurulumu tamamlanırken internet altyapısının da hazır hale getirildiği ifade edildi. Adaylara 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri, 6 Algoritma ve 4 Genel Kültür olmak üzere toplam 40 sorudan oluşan test uygulanıyor. Sınav sürecinin ardından başarılı olan adayların, çok aşamalı değerlendirme sistemine dahil edilerek uygulama sınavına geçiş yapacağı bildirildi. Seçilen öğrencilerin, 36 ay sürecek Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Havacılık ve Uzay gibi 11 farklı modülden oluşan ücretsiz eğitim programına katılacağı kaydedildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sınava katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

