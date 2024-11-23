Bilecik\'te Dilencilere Yönelik Zabıta Operasyonu

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Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilenenlere yönelik çalışma başlattı.

Alınan bilgilere göre; Küçük Sanayi Sitesi esnafını rahatsız edecek şekilde dilencilik yapan 2 şahsın bilgisini alan zabıta ekipleri hemen olay yerine gitti. Küçük Sanayi Sitesi yönetim binası önünde 2 kadını alan zabıta ekipler, şahısları müdürlüye götürdü. A.D. ve Y.K. isimli 2 kadına ekipler tarafından kabahatler kanununa göre işlem yapıldıktan sonra geldikleri yerlere gönderildi. - BİLECİK