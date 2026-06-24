Bilecik\'te Din Görevlileri Yarıştı

Bilecik'te 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarında il merkezi birincileri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarının Bilecik il merkezi etabı tamamlandı. Din görevlilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalar il, bölge ve Türkiye finali olmak üzere üç aşamada gerçekleştirildi. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren isimler açıklandı. Yapılan değerlendirmede, Kınık Köyü Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Demircan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında' birinci olurken, Dindar Mescidi İmam Hatibi Ramazan Coşkun ise 'Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' kategorisinde il merkezi birincisi oldu. İl merkezinde birinciliği elde eden din görevlilerinin, önümüzdeki günlerde yapılacak il finalinde Bilecik'i temsil edeceği öğrenildi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Bu tür yarışmalar, din görevlilerimizin hem mesleki yeterliliklerini artırmakta hem de toplumla kurdukları iletişimi güçlendirmektedir. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, il finaline katılacak görevlilerimize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK