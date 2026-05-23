Bilecik'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik\'te Dolandırıcılık Uyarısı
23.05.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri Jandarması, bayram öncesi dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma tarafından bayram öncesi dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Pazaryeri ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güvenliği için jandarma ekiplerince dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuldu. Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, özellikle bayram dönemlerinde artış gösteren sahte para, telefon dolandırıcılığı ve çeşitli yöntemlerle vatandaşların mağdur edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Recep Kuş, özellikle kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Özellikle bayram dönemlerinde dolandırıcılık olaylarında artış yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın kendisini polis, asker, savcı ya da herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir. Telefonla arayarak para isteyen, korku ve panik oluşturmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunmalı, bu tür durumlarda hiçbir şekilde para gönderilmemelidir. Özellikle köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlarımız bu kişilerin en çok hedef aldığı gruplar arasındadır. Aile büyüklerimizin mutlaka bu konularda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekilden Özgür Özel’i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu’nun emrindeyiz CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Kayserispor, FIFA ve UEFA’ya gidecek Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

09:41
Arda Güler veda etti 5 yıllık macera resmen bitti
Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti
09:34
Dünya Kupası’nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
09:22
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 09:47:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.