Bilecik\'te Emniyet\'te Terfi Töreni: Müdür ve Amirler Yeni Rütbelerini Aldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve bir üst rütbeye terfi eden müdür ve amirlere törenler rütbeleri takıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından, İl Emniyet Müdürlüğümüz emrinde görev yapmakta iken 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde görevlendirilen Dr. Nihat Dönmez ile Kubilay Yıldız'a rütbe ve plaketlerini verdi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanan Emniyet Amiri Selçuk Karakaş'a plaketleri takdim edildi. İl Emniyet Müdürümüz Erdem Çağlar, terfi eden personele yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temenni ederken, yeni görev yerlerine atanan personellere de yeni görevlerinde başarılar diledi.