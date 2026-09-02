Bilecik'te Emniyet'te Terfi Töreni: Müdür ve Amirler Yeni Rütbelerini Aldı - Son Dakika
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Bilecik'te Emniyet'te Terfi Töreni: Müdür ve Amirler Yeni Rütbelerini Aldı

Bilecik\'te Emniyet\'te Terfi Töreni: Müdür ve Amirler Yeni Rütbelerini Aldı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müdür ve amirler için terfi töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Dr. Nihat Dönmez ve Kubilay Yıldız ile yeni görev yerlerine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ve Emniyet Amiri Selçuk Karakaş'a rütbe ve plaketlerini takdim etti. Çağlar, terfi eden ve atanan tüm personele yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve bir üst rütbeye terfi eden müdür ve amirlere törenler rütbeleri takıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından, İl Emniyet Müdürlüğümüz emrinde görev yapmakta iken 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde görevlendirilen Dr. Nihat Dönmez ile Kubilay Yıldız'a rütbe ve plaketlerini verdi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanan Emniyet Amiri Selçuk Karakaş'a plaketleri takdim edildi. İl Emniyet Müdürümüz Erdem Çağlar, terfi eden personele yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temenni ederken, yeni görev yerlerine atanan personellere de yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Emniyet'te Terfi Töreni: Müdür ve Amirler Yeni Rütbelerini Aldı - Son Dakika

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